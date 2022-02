Helenaveense jeugd maakt de natuur in de Mariapeel ‘weer mooi’

Jubilerend accordeon­duo Toeac presen­teert nieuwe cd: ‘Bach is als een aanraking met God’

EINDHOVEN/GEMERT - Avontuurlijk accordeonduo Toeac, geworteld in Erp en Gemert, bestaat 20 jaar. Er is een nieuwe cd en de tournee met acteur Jack Wouterse gaat wegens succes in reprise. Zaterdag staan ze op Accordeon Folie in Lommel.

