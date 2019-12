Helft van de bezwaren in Deurne blijkt terecht

DEURNE - Deurnenaren die het in 2018 niet eens waren waren met een beslissing van de gemeente kregen in de helft van alle gevallen gelijk.

Onafhankelijke juristen vonden twintig van de 45 bezwaren terecht. 23 verweren waren ongegrond, één werd er doorgezet naar de rechtbank in Den Bosch en één was er ongeldig.

Deurnenaren die het niet eens zijn met acties van de gemeente kunnen op meerdere manieren aan de bel trekken en hun onvrede kenbaar maken. Eén van de opties is het indienen van een bezwaar. De meeste van die zaken gaan over het bouwen van nieuwe woningen, de aanleg van een weg of de schutting van een buurman. Een onafhankelijke commissie van vier juristen kijkt vervolgens naar al deze bezwaren en bepaalt of de gemeente de juiste beslissing heeft genomen. Het advies van de commissie gaat daarna terug naar burgemeester en wethouders. Het is aan hen of ze het advies naast zich neerleggen, of dat ze hun beslissing terugdraaien.

Jaaroverzichten

Uit de jaaroverzichten van 2018 die onlangs openbaar werden, blijkt dat burgemeester en wethouders in de categorie openbare ruimte 41 keer het advies van de commissie opvolgden. In vier gevallen bleven ze bij hun eerdere besluit. Zeven mensen meldden zich uiteindelijk bij de rechtbank in Den Bosch, waar zij in beroep gingen tegen de gemeente. Van die zeven werden er vijf in hun gelijk gesteld. Deze hadden allemaal te maken met de nieuwbouw van tien huizen aan het Heideven in Deurne. Omwonenden verzetten zich tegen de vergunning die de gemeente daarvoor had afgegeven en daarin werden ze gesteund door de rechter.

In totaal vochten twee Deurnenaren hun zaak aan bij de Raad van State in Den Bosch. Daarvan was er één gegrond en één ongegrond.

Langslepende kwesties

Het totale aantal ingediende bezwaren in Deurne nam af. In 2017 klopte er 59 keer iemand aan met bedenkingen, tegenover 38 maal in 2018. Het aantal behandelde zaken was in 2017 45 stuks en in 2018 47. Dit heeft ermee te maken dat er aan het einde van het jaar altijd nog zaken openstaan die het jaar erop worden afgerond.

Deurne heeft een aantal langslepende kwesties. Zo lopen er vanwege de bouw van de eerder genoemde nieuwbouwhuizen aan het Heideven meerdere procedures tegen verschillende vergunningen. Ditzelfde geldt ook voor de Hazeldonksedreef in Liessel waar één van de bewoners onder andere bezwaar maakt tegen bouwwerken van beide buren, waaronder schuren en overkappingen voor dieren.

In verzet

Ook is de zaak rondom geluidsoverlast bij café de Sleutel nog niet afgerond. Naast bezwaren tegen situaties in de openbare ruimte kwamen mensen ook in verzet tegen beslissingen met een sociaal karakter, zoals de aanvraag van een traplift. Deze waren veruit in de minderheid: van de tien bezwaren werd er één ingetrokken en de rest werd opgelost in gesprekken met medewerkers van de gemeente.