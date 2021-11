Helikopters vliegen af en aan boven Brabantse natuurgebieden: ruim 5500 ton steenmeel gedropt om bodem te verrijken

In Herinnering Bart Smeets (1968-2010) is al tien jaar dood, maar moeder Marlies heeft dit jaar misschien wel meer verdriet dan ooit

Haar zoon Bart was al meer dan tien jaar dood toen Marlies Rooijackers pen en papier pakte en haar gevoelens over het verlies opschreef in een mooie brief. Bijna 42 was Bart toen hij stierf aan kanker. En nu ineens is er die behoefte om het over hem te hebben, en over hem te schrijven. Bart Smeets liet een vrouw en twee zoontjes achter. ,,De een lijkt uiterlijk op hem, en de ander heeft zijn streken geërfd”, schrijft Marlies. Gelukkig, Bart is er nog een beetje.

