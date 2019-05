Helmond blijft kritisch op nieuwe geitenstallen Bakel

Voortaan twee betaalde krachten bij omroep Siris in As­ten-Someren

14:12 SOMEREN - Lokale omroep Siris uit Asten-Someren breekt met een lange traditie. Hoofdredacteur Harrie van Horik was vele jaren de enige betaalde kracht bij lokale Omroep Siris Asten-Someren, maar daar is verandering in gekomen. Voormalig stagiaire Elise Kuijpers (29) heeft een contract voor dertig uur ondertekend. ,,En ik ga voor nog een derde betaalde kracht. Elise moet het geld gaan binnenhalen”, zegt Van Horik hoopvol.