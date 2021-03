Helmond Sport-spelers lezen voor; nog geen muziek in het Warandepark; hulp bij ordenen huishoudboekje

Spelers van Helmond Sport lezen voor in bibliotheek

Woensdagmiddag lezen opnieuw spelers van Helmond Sport gratis verhalen voor aan kinderen van 5 tot en met 7 jaar. Over avonturen van Mees Kees, voetbalmeiden, Stijn de uitvinder of Top Bob: de reddende hond. Aanmelden voor de door de bibliotheek Helmond de Peel georganiseerde middag kan nog via de site van de bieb.

Volledig scherm Dit zit er voorlopig nog niet in: Carat-concerten in het Warandepark © DCI Media

Caratconcerten van mei en juni afgelast

Het bestuur van de Caratconcerten heeft moeten besluiten de concerten voor mei en juni niet door te laten gaan. Het seizoen zou op 2 mei geopend worden. Maar door corona mogen in ieder geval tot 5 mei geen evenementen worden gehouden. De kans is ook groot dat repetities met grote gezelschappen tot die tijd niet kunnen doorgaan. Als de maatregelen het toestaan, zal het eerste Caratconcert van dit jaar plaatsvinden op zondag 4 juli, zoals gebruikelijk in het paviljoen in stadspark De Warande in Helmond.

Volledig scherm Hulp bij administratie © Shutterstock

Hulp nodig met je huishoudboekje? AdministratieMaatje

Bij vrijwilligersorganisatie Humanitas merken ze dat steeds meer gezinnen en ook alleenstaande jongeren in de financiële problemen komen, ook in Helmond. Armoede en schulden zijn een groot maar vaak ook een nog onvoldoende zichtbaar probleem. Met AdministratieMaatje biedt Humanitas hulp van een vrijwilliger aan, of het nu gaat om de weg te vinden in de financiële jungle, het ordenen van het huishoudboekje of het invullen van bepaalde formulieren. Aanmelden kan simpel door te bellen naar 0492-234949 en je krijgt direct iemand aan de lijn of er wordt snel teruggebeld. Voor meer informatie is te vinden op de website van AdministratieMaatje.