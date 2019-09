Helmonder (34) opgepakt voor 'zomaar in gezicht schoppen’ van badgast bij strandbad Nederheide in Milheeze

Pelsdier­tel­ler uit Gemert: Fi­od-in­val is ‘woest aangezet’

14:32 GEMERT - De inval door fiscale opsporingsdienst Fiod in zijn bedrijf is vorige week ‘heel woest aangezet’. Dat is de eerste reactie van eigenaar Pieter Schoone van de Inlevercentrale. Zijn onderneming die bontvellen telt, sorteert en controleert op kwaliteit en kleur is mogelijk betrokken bij grootschalige belastingontduiking door nertsenfokkers. Schoone zwakt het gebeurde af, zonder dieper in te gaan op de inhoud van de zaak ,,Het is niet zo schokkend als het nu lijkt.”