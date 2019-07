Helmondse familie kocht huis in Deurne, maar mag er niet wonen

Ze zit op een stoeltje in haar achtertuin en kijkt uit over het maïsveld. In het bos -hun bos- is kleinzoon Jan bezig met het graven van een graf voor een dode muis. Toos Leenen (72) wijst richting horizon. ,,Kijk, wat een uitzicht hè. Het is hier gewoon prachtig. Onbegrijpelijk dat we deze plek moeten laten verloederen.” Wat ze er mee moeten, ja, dat is een heel goede vraag. De enige vraag, eigenlijk. In het huis dat de Helmondse Toos Leenen nu dertien jaar geleden samen met haar man kocht, mogen ze namelijk niet wonen. De kans dat dit in de toekomst wél kan is nul procent.