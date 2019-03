Hemel breekt open tijdens Ripse optocht

De jeugd komt zelfs van boven in Bakel

17:58 BAKEL - Prins Teun was een van de geliefde thema's in de prachtige gevarieerde optocht van de Pierewaaiers in Bakel. Zijn bedrijf Metaaltechniek, net als zijn hobby's handbal en motorcross, kwam veelvuldig voor. ‘Naw de prins nie kan lassen, zulle wai alles an elkaar brassen.’