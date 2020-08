Henk Berkers 1938-2020:

Boekhandelaar werd promotor klokkendorp

ASTEN - Hij was van vele markten thuis en had tot op het laatste moment een belangrijke rol in de Astense kunst- en cultuurwereld. De meeste Astenaren kennen de zondag overleden Henk Berkers van de boekhandel aan de Burgemeester Wijnenstraat.