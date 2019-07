Henk Donkers uit Asten rijdt met jukebox naar Vierdaagse parcours voor muzikale oppepper

Bij Walhalla in Deurne willen ze alles zelf doen, dus ook met de Zomerfees­ten

18:00 DEURNE - De kasteelruïne in Deurne is komend weekend weer het stralend middelpunt van de Walhalla Zomerfeesten. Het is de 45ste editie. Wat is de kracht van het festival? ‘Misschien dat we alles zelf willen doen.’