Henk Giebels verlaat gemeenteraad Gemert-Bakel

Giebels, vanaf 1981 actief voor D66, stopt met de politiek omdat hij het rustiger aan wil gaan doen. In 1986 werd hij voor het eerst gemeenteraadslid in Gemert. In 1991 kwam hij op de D66-lijst van Provinciale Staten en werd ook gekozen. Bij de daaropvolgende provinciale verkiezingen in 1995 werd de Gemertenaar verkozen tot lijsttrekker voor D66. Ook was hij enkele jaren vice-voorzitter van de provinciale rekenkamer.

Na 8 jaar in Provinciale Staten werd Giebels in 1999 niet herkozen. Binnen D66 was hij tussen 1993 en 1999 lid van de onderwijs-adviesgroep voor de D66-fractie in de Tweede Kamer. Ook was hij drie jaar penningmeester van de bestuurdersvereniging van D66 in Den Haag. In het dagelijks leven was hij jarenlang docent geschiedenis aan het Commanderij College (voorheen Macropedius College) in Gemert.