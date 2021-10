Henk Raaijmakers uit Deurne benoemd tot Ridder

Brand in reddings­sloep in bossen Neerkant waarschijn­lijk aangesto­ken, eigenaar wilde er schuurtje van maken

NEERKANT - Omwonenden, de grondeigenaar en de politie gaan ervanuit dat de brand in de oude reddingsboot midden in de bossen aan de Steenstraat in Neerkant is aangestoken. Hard bewijs daarvoor is er niet, maar gezien de omstandigheden is het volgens de politie bijna niet anders te verklaren.

28 oktober