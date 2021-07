Henk van de Mortel kan villa Van de Griendt binnenkort loslaten: koper voor kasteeltje in hart peeldorp

Elektri­sche fietsen worden massaal gestolen: ‘Soms staan ze een dag later al in Polen’

28 juli HELMOND - Elektrische fietsen zijn steeds vaker doelwit van dievenbendes uit met name Oostbloklanden. Het aantal diefstalaangiften in Zuidoost-Brabant steeg van 540 in eerste helft 2020 naar 716 over dezelfde periode nu.