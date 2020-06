Henk van den Elsen, decennialang ‘het gezicht’ van de Esdonkse kapel: ‘het kapelleke was alles voor hem’

Bijna 35 jaar lang was Henk van den Elsen voorzitter van de Stichting Esdonks Kapelleke, in de volksmond ook wel het spijkerkapelleke genoemd. Geboren en getogen op Esdonk groeide hij letterlijk met de kapel op, zeker ook omdat zijn vader Sjef er jarenlang koster van was. Begin deze maand overleed de Gemertenaar, slechts 66 jaar oud.

,,Het kapelleke was alles voor hem, daar deed hij alles voor", vertelt Pierre Meulepas, buurtgenoot en secretaris van de stichting. ,,Henk was altijd de vriendelijkheid zelve. Geen druktemaker, maar hij wist wel precies wat-ie wilde. En als hij een bepaalde richting op wilde, dan zorgde hij ervoor dat de anderen het uiteindelijk met hem eens waren.”

Kapot of vernield

Van den Elsen was vaak in de kapel te vinden. Niet alleen omdat hij er graag kwam, maar ook om te controleren of alles nog in orde was. Pierre Meulepas: ,,Als er iets kapot was, of erger nog: vernield, daar kon Henk absoluut niet tegen. Dan zorgde hij er linksom of rechtsom voor dat het zo snel mogelijk gemaakt werd.”

De stichting die de veldkapel ter ere van Maria Magdalena beheert, werd in 1981 opgericht. Dat gebeurde omdat de uit 1695 daterende kapel toen in erbarmelijke toestand verkeerde. In 1983 werd de - met hulp van een groot aantal buurtbewoners - gerestaureerde kapel ingezegend door pastor Van Oort. Vier jaar later werd Van den Elsen voorzitter. Sinds de oprichting is de openluchtmis ter gelegenheid van de patroonsdag van Maria Magdalena in juli voor velen een jaarlijks terugkerend hoogtepunt. Dit jaar gaat de viering vanwege de coronamaatregelen niet door.

Trots