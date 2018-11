Henk Wijnen (69) erelid van CV De Plattevonder in Someren-Eind

SOMEREN-EIND - Henk Wijnen,(69) is vrijdagavond door voorzitter Jorin van de Laar benoemd tot erelid van carnavalsvereniging de Plattevonder in Someren-Eind. Wijnen is 54 jaar als lid van De Einder muzikanten betrokken bij de Eindse Carnaval.

Henk is in 1965 bij de kapel begonnen en is altijd een heel fanatiek en trouw lid geweest en gebleven. Wijnen was zoveel mogelijk overal aanwezig en heeft dus in de afgelopen 54 jaar heel veel zien veranderen en vele vorsten, prinsen, raadsleden en kapelleden zien komen en gaan.