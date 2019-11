Hennep, namaak merkkleding en valse id's gevonden in Helmond en Laarbeek

In een loods achter een Helmondse woning trof het team veel namaakkleding aan in een ruimte die was ingericht als winkel. Het ging om ongeveer driehonderd stuks kleding, waaronder jassen, broeken en schoenen. De lading is door de politie in beslag genomen. In dezelfde loods werden diverse milieuovertredingen geconstateerd. De eigenaar is hierop aangesproken. Er volgt een hercontrole om te kijken of alles op orde is gebracht.