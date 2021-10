Hennepdrogerij en -knipperij opgerold in Beek en Donkse woonwijk, huis verzegeld

Huizen in jonge Beek en Donkse wijk dicht na vondst drugs en illegalen: ‘Ik heb er geen goed woord voor over’

28 april BEEK EN DONK - Twee in een zelfde jonge wijk gelegen woningen in Beek en Donk zijn op last van de burgemeester gesloten na de vondst van respectievelijk 755 en 721 hennepplanten. Ook bleken er illegalen in beide huizen te verblijven. De verhuurder is op het matje geroepen.