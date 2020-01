Hennepkwekerij gevonden bij brand in Someren

Onderwijs­kan­to­ren Commande­rij en Goo onder één dak in Gemert

10:08 GEMERT - Scholenorganisaties in Gemert zoeken elkaar nadrukkelijk op. De kantoren van het Commanderij College (voortgezet onderwijs) en de stichting Goo (kindcentra) komen in het najaar onder één dak. Ze worden beide ondergebracht in de voormalige Praktijkschool aan de Pater van den Elsenstraat in Gemert.