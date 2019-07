Hennepkwekerij met 600 planten opgerold in Beek en Donk, bewoner opgepakt

De politie beschikte over informatie dat in het huis een kwekerij zou zitten. In een kamer op de bovenverdieping van de woning troffen agenten vrijdag rond 14.30 uur een volledig ingerichte hennepkwekerij aan. De planten zijn, samen met de apparatuur, in beslag genomen en vernietigd. De bewoner is opgepakt en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.