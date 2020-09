Hennepkwekerij zou 1,9 miljoen euro hebben opgeleverd, 1,5 jaar cel geëist tegen Bakelse verdachte

BAKEL - ,,U bent onnavolgbaar.” Een cynische verwoording van officier van justitie Hugo Storij, die vindt dat het verweer van Noud van der H. rammelt. In veel woorden probeert Van der H. duidelijk te maken dat de hennep die in 2016 werd aangetroffen in zijn loods in Helmond (en begin dit jaar op zijn perceel in Bakel) hem echt niet aan te rekenen is. Ondanks zijn uitvoerige betoog hoort hij anderhalf jaar cel tegen zich eisen.

Hij verbleef begin 2016 weken in Italië voor werk en vervolgens knoopte hij er nog een wintersport in Oostenrijk aan vast. Dat een huurder een high tech hennepkwekerij op de bovenverdieping van zijn loods in Helmond optrok, kon Van der H. niet bevroeden. Opvallende uiterlijke verschillen tussen de huurder en de persoon op het identiteitsbewijs zag hij ook niet. Evenmin rook hij onraad toen in het huurcontract weinig details werden opgenomen over wat de huurder nu precies van plan is.

Een omwonende daarentegen rook om de acht weken wel iets: wietlucht. Aangezien er ook periodieke verhogingen in het stroomgebruik werden gemeten, deed de politie maar eens een inval: die stuitte op een kwekerij met zo’n 1400 hennepplanten. Daar zou sinds 2013 zo’n 1,9 miljoen mee zijn verdiend en Enexis voor 40.000 euro gedupeerd, zo werd berekend. De vraag is of hij moet terugbetalen. Van de tijdslijn klopt volgens Van der H. niets. Hij wijst naar afsluitende panelen in de ruimte die pas in 2014 zouden zijn geproduceerd.

Wiet was er niettemin, maar waren Van der H. en zijn partner Petty (zij hoort 120 uur taakstraf tegen haar eisen) nu de boosdoeners? Zelf blijft hij wijzen op die mysterieuze huurder, ene De Ridder uit Tilburg. Dat in politieonderzoek naar deze persoon de melding van een gestolen identiteitsbewijs boven water kwam, maakt wat het OM betreft het verhaal van Van der H. niet geloofwaardig. Net zoals getuigenverklaringen ook niet in zijn voordeel spreken. De ene zou van Van der H. geld hebben gekregen voor gunstige verklaringen, en een ander werd op het hart gedrukt een ‘plausibel’ verhaal te vertellen, zo bleek op de tap van een telefoongesprek. Storij: ,,Plausibel is een woord dat je niet zomaar kiest.”

Geloofwaardig vindt Storij het ook niet dat Poolse seizoenswerkers – de verdachte beweert ze niet bij naam te kennen – zich schuldig zouden maken aan hennepteelt op Van der H.’s perceel in Bakel. Daar werden begin dit jaar hennepresten, een kleine 200 stekbakken en de contouren van een vermeende ondergrondse kwekerij aangetroffen.

Aangeslagen hoort Van der H. de strafeis. De slepende kwestie ruïneerde zijn reputatie. ,,Ik was een gerespecteerd ondernemer. Nu kan ik al vier jaar lang geen café meer binnen.” Uitspraak 21 september.