Henneploods in Ommel half jaar dicht

Gitaarcon­cert Mutsers, Jonkers en Janssen in In de Gloria Asten

10:54 ASTEN - De gitaristen Cor Mutsers, Han Jonkers en Chris Janssen geven vrijdag 28 juni vanaf 20.30 uur een concert in In de Gloria aan de Lindestraat 1 in Asten. Kaarten à 12,50 euro zijn verkrijgbaar via gitaarconcert@ziggo.nl of www.indegloria.nl.