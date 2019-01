Henny Gehem nieuwe wijkagent in Asten

Warme chocomelk op De Stippel­berg

6 januari MILHEEZE - Het is een nieuwjaarstraditie. Op de eerste zondag na nieuwjaar serveren de boswachters van Natuurmonumenten en de medewerkers van restaurant De Viersprong in de bossen van landgoed De Stippelberg in De Rips soep en warme chocomelk aan wandelaars.