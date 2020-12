Henny uit Deurne wil graag helpen in de zorg, maar niet vier dagen op cursus: ‘Boterhammen smeren hoeven ze ons geen tien keer uit te leggen.’

„Er was eind oktober dringend behoefte aan extra handen in de zorg en de horeca lag stil, dus we hadden tijd om een dag of drie in de week bij te springen”, vertelt Henny van Diessen van Drinks And Food, oftewel DAF, in Deurne. „We hebben allebei geen ervaring in de zorg, maar er zijn genoeg werkzaamheden te bedenken.” Als anderen eten rondbrengen, bedden verschonen, een rondje wandelen met bewoners of een praatje maken, kan het gekwalificeerde zorgpersoneel zich richten op de specialistische taken, is het idee.