Herdenking in Lierop; opdat wij niet vergeten

SOMEREN-HEIDE - Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat in Lierop een vliegtuig neerstortte tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat werd vrijdagavond in Lierop herdacht.

,,Elk jaar houden wij op de dag van de crash op vier locaties in de gemeente Someren een herdenking”, zegt Gerard Verdonschot van de Stichting Wehrmachthuisje.

Op initiatief van de Stichting in Someren-Heide is in Someren een werkgroep actief waarin een aantal organisaties, verenigingen en stichtingen samenwerken om de herinneringen aan oorlog en bevrijding levend te houden.

Vliegtuigcrashes

,,De Stichting Lierop 825 maakt hiervan ook deel uit en geeft medewerking aan herdenkingen van gebeurtenissen in de oorlog 1940-1945 in de gemeente Someren, om op de feitelijke data van de vliegtuigcrashes in Someren een bloemenhulde te brengen op de vastgestelde locaties. Ook zijn de mensen van het Wehrmachthuisje hierbij betrokken”, vertelt Ben van Bussel, voorzitter van Lierop 825.

In 1986 zorgde Wim Hurkmans, de eerste voorzitter van Lierop 825, ervoor dat er een grote zwerfkei werd geplaatst bij de splitsing Vaarsehoefweg/Berkeneindje waar de jaarlijkse herdenking wordt gehouden voor de vliegtuigcrash in 1942. Daarbij kwamen vijf bemanningsleden van het 156 squadron om het leven. Elk jaar worden op 12 augustus bloemen bij de kei gelegd voor de vijf gesneuvelde soldaten van de Wellington BJ-603. Zij zijn begraven op begraafplaats De Oude toren in Eindhoven”, aldus Van Bussel.

Bombardement

Harrie Bakermans van het Wehrmachthuisje heeft zich verdiept in deze crash, die in de zomer van 1942 heel Lierop wakker maakte. ,,De BJ-603 vertrok in de avond van 11 augustus vanaf vliegveld Alconbury in Engeland naar de Duitse stad Mainz. Na het nachtelijk bombardement keerde het vliegtuig terug naar de basis.”

Onderweg werd de bommenwerper onderschept door een Duitse Messerschmitt en scheerde al brandend over de woning van de familie van Heugten aan de Vaarsehoefweg in Lierop. ,,Om 03.30 uur stortte de Wellington neer in het Lieropse Leeuweriksbos. De vijf bemanningsleden overleefden de ramp niet.”

Zwerfkei

Vrijdagavond was het drukker dan de laatste jaren bij de zwerfkei. ,,De Stichting Lierop 825 heeft via sociale media aandacht gevraagd en folders verspreid om wat meer bekendheid te geven aan deze herdenking”, zegt Verdonschot. ,,Maar wij vinden het belangrijkste dat de vijf bemanningsleden; William Morris, Robert Moss, Donald Murray, John Pearl en Charles Tayler, die vochten voor en het leven lieten voor onze vrijheid, niet worden vergeten.”