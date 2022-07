Herdenkingsbank voor corona-slachtoffers in Deurne moet verhalen los maken

Stilstaan bij een dierbare die je bent verloren aan corona, of opgelucht ademhalen dat je echtgenoot de coronastorm heeft doorstaan: het kan sinds donderdag in Deurne op een speciale herdenkingsbank.

Deurne heeft sinds donderdag een herdenkingsbank ter nagedachtenis aan coronapatiënten die overleden zijn. Maar ook om stil te staan bij de last die jijzelf of een ander heeft ondervonden of nog steeds ondervindt door corona. De bank staat op de begraafplaats Jacobushof in Deurne en werd gemaakt door Ronald Scharroo; de tekst die erop staat is bedacht door burgemeester Greet Buter.

Andere weg

Naast kommer en kwel heeft corona volgens de gemeente Deurne ook positieve veranderingen teweeggebracht. ,,Mensen hebben kracht geput uit verhalen en ervaringen van anderen, sommigen zagen kans hun leven meer naar wens in te vullen, of sloegen een andere weg in die positief uitpakte. Ieder heeft een ander, eigen verhaal”, aldus burgemeester Buter. De gemeente wil daar graag bij stilstaan en de bank moet een soort aanzet geven om verhalen los te laten komen.

‘Gewone leven’

,,We willen graag zowel positieve als negatieve verhalen en ervaringen verzamelen, maar bijvoorbeeld ook adviezen die anderen kunnen helpen. Wat heeft geholpen om tijdens of na corona het ‘gewone’ leven op te pakken? Of waarom heeft iemand dat (bewust) niet gedaan?”

Inwoners van Deurne die daar aan mee willen werken kunnen hun ervaringen op hun eigen manier beschrijven op maximaal één A4tje en met een staande foto aanleveren via communicatie@deurne.nl. De verhalen worden uiteindelijk gebundeld.