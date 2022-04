Herhaling van zetten: Laarbeek trekt vergunningen opnieuw in en weer vecht varkensboer Slits het aan

Jonge gewapende overvaller (18) hoeft niet terug naar de cel

DEN BOSCH – Een jonge Eindhovenaar (18) krijgt vijf maanden cel omdat hij -toen hij 17 was- een gezin in Sint-Oedenrode met een pistool overviel en twee dagen later een kledingwinkel in Someren. Hem hangt ook een voorwaardelijke jeugd-tbs boven het hoofd.

15 april