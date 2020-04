Herinrichting gevaarlijke N270 in Deurne opnieuw vertraagd

Tweede aanbieder glasvezel in De Rips en Elsendorp zorgt voor verwarring

9:09 ELSENDORP/DE RIPS - In Elsendorp en De Rips is verwarring ontstaan nu zich onverwacht een tweede aanbieder van glasvezel heeft opgeworpen. E-Fiber gaat nu in die dorpen de concurrentie aan met Glasvezel Buitenaf.