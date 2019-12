Herma (86) werd aangereden en gewond achtergelaten in Deurne: ‘Kom alsjeblieft in contact met ons’

Neerkant trilt op haar grondves­ten tijdens Kletsavond van de Ulewappers

11:21 NEERKANT - ,,Typisch Neerkant, hier is zelden iets te doen maar als er eindelijk wat leven in de brouwerij is, gunnen de verenigingen elkaar het licht in de ogen niet." Het is een veel gehoord verwijt van de bezoekers van de kletsavond van CV De Ulewappers uit Neerkant. Daar waar de carnavalsvereniging een prachtige avond, met goede klets en goed amusement, voor de bezoekers had geregeld, keken de artiesten tegen een halflege zaal Internos aan. De plaatselijke toneelvereniging speelde verderop een voorstelling die ook veel publiek trok.