Herman Kuijpers uit Heusden was ‘bron van inspiratie’

NecrologieASTEN-HEUSDEN - Stilzitten was er niet bij voor Herman Kuijpers. Hij zat in de organisatie van de Kennedymars in Someren, was manusje van alles bij cultureel centrum De Ruchte en was voorzitter van Dorpsoverleg Heusden. Kuijpers overleed vrijdag op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ernstige ziekte. Hij wordt zaterdag in besloten kring gecremeerd.