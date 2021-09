Hermes schrapt minder in dienstregeling Gemert-Bakel

Altijd kermis bij Someren­aren Sjef (87) en Iet (83): ‘Eigenlijk zijn wij een beetje gek’

19 september SOMEREN - Als 10-jarig manneke raakt Sjef van de Vrande in de ban van draaiorgels die hij op kermissen in de regio ziet. Inmiddels 77 jaar later laat hij zijn hobby steeds verder los omdat zijn gezondheid hem daartoe dwingt. Zijn mobiele draaiorgel was zaterdagmiddag voor het laatst in zijn Someren te beluisteren.