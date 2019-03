Hessel, Bingo en Albert zijn weer thuis bij Piet op de Hazeldonksedreef in Liessel

Passie in de Peel: eerste Matthäus Passion ooit in Deurne

9:52 DEURNE - Voor het eerst in de geschiedenis is er in Deurne een uitvoering van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. De St. Willibrorduskerk in het centrum van het dorp wordt op Palmzondag 14 april omgebouwd tot een concertpodium voor 55 musici.