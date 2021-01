Het bekendste tuinpad van Nederland wordt een groene wandeling door Deurne

Wat Henry van den Berkmortel al sinds 2017 in zijn hoofd heeft, lijkt nu werkelijkheid te worden. Het bekendste Tuinpad van Nederland zal straks lopen van Markt naar Maassingel en langs De Wieger, met informatie-panelen over bekende Deurnenaren als Hub van Doorne, Monic Hendrickx en Ernst Jansz. De gemeente Deurne is enthousiast over zijn initiatief en vraagt de politiek in te stemmen met de de eerste plannen en schetsen. Van den Berkmortel heeft een groep mensen om zich heen verzameld die meedoen. ,,We zijn bezig een stichting op te richten om zo geld binnen te halen via verschillende fondsen.”