Het blijft knagen bij rechercheurs hoe twee vrienden 46 jaar geleden van de aardbodem verdwenen

LIESSEL - Het was het meest gecompliceerde onderzoek naar vermiste personen ooit in Nederland. Dagenlang dregden ze in zandwinningsplas de Brink, maar het 46 jaar lang gekoesterde antwoord kwam voor de nabestaanden niet boven. En dat zit de betrokken rechercheurs dwars.