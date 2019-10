Het blijft mistig rondom PNL

Dineke Minten (29) uit Lieshout wereldkam­pi­oen paaldansen

7 oktober LIESHOUT - Dineke Minten (29) is zondag voor de tweede keer wereldkampioen geworden op het WK paalsport in Canada. Dineke veroverde de eerste plaats in de categorie Ultra Pole. In de categorie Pole Sport eindigde ze op de zesde plek.