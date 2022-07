Het botert al tussen jeugdzorg-jongeren en nieuwe Mierlose buren: ‘Tuin is ideaal voor Burendag’

Nog één bestuur is geïnteres­seerd in overname enige basis­school in Griendts­veen

GRIENDTSVEEN - Van de tien benaderde schoolbesturen is er nog een over die wil onderzoeken of overname van basisschool De Driehoek in Griendtsveen haalbaar is. Overkoepelend scholenbestuur Dynamiek zegt nog niet om wie het gaat.

14 juli