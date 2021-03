Het duurt nog jaren maar Zorgboog heeft nu belangrijke hulp ingeschakeld om Landgoed Bakel vorm te geven

BAKEL - Dát de schop de grond in gaat op het 27 hectare grote Zorgboogterrein Landgoed Bakel, dat is een ding dat zeker is. Wanneer het gebeurt en hoe het landgoed er straks precies gaat uitzien, dat wordt nu uitgedokterd.

,,Het zal eerder een kwestie zijn van jaren dan van maanden", verwacht bestuursvoorzitter Coby Nogarede-Hoekstra. ,,We hebben nu weliswaar plannen op hoofdlijnen. Maar die moeten we eerst nog verder gaan uitwerken. En dat kost tijd.”

Vaststaat dat daarbij als eerste het leegstaande gebouw aan de beurt komt waarin decennialang de Jan de Wit Kliniek zat en tegelijkertijd het eveneens in onbruik geraakte dienstengebouw van De Zorgboog. Ook is al duidelijk dat er op Landgoed Bakel in de toekomst ruimte blijft voor de andere Zorgboogkliniek, St. Jozefsheil, en voor hospice de Populier.

,,Maar hoe dat alles straks vorm krijgt, dat weten we nog niet precies. Alle opties liggen nog open", benadrukt Nogarede, die eind vorige week bekendmaakte dat De Zorgboog na een uitgebreid aanbestedingstraject in zee is gegaan met projectontwikkelaar Compaan uit Heerlen.

,,Wij zijn een zorginstelling", legt ze die stap uit. ,,Onze kennis en prioriteit ligt bij de zorg voor onze cliënten. Met de herontwikkeling van het 27 hectare grote Zorgboog-terrein in Bakel komt er een enorme klus op ons af. Dat mag niet ten koste gaan van de focus op de zorg. Bovendien vraagt dit karwei om specifieke kennis en ervaring. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. En dat hebben we nu gevonden in Compaan.”

Compaan gaat de instelling bij de herontwikkeling van het landgoed niet alleen ‘ontzorgen’, zoals Nogarede het noemt. Het bedrijf krijgt ook de mogelijkheid om woningen te bouwen op delen van het terrein. Betekent dit dat er op termijn - bijvoorbeeld - een villapark komt op het lommerrijke landgoed?

Bestuursvoorzitter Coby Nogarede van de Zorgboog.

,,Daar is in dit stadium van de plannen nog helemaal niets over te zeggen", reageert Nogarede. ,,Ook dat zal nog bekeken moeten worden. Dat doen we uiteraard in nauw overleg met de gemeente Gemert-Bakel en het provinciebestuur.” De eerste is bij de planvorming betrokken omdat er onder meer een bestemmingsplanwijziging nodig is, de tweede vanwege de Peelrandbreuk die onder het landgoed loopt.

De Zorgboog heeft naast de vestiging in Bakel locaties in tal van dorpen en gemeenten in de regio Helmond. Bij de zorginstelling is zo'n 2500 man in dienst. Jaarlijks gaat er circa 120 miljoen euro rond bij de Zorgboog, dat het hoofdkantoor in Deurne heeft.

Aanleiding voor de herontwikkeling van het landgoed is dat de gebouwen op het terrein allemaal verouderd zijn. Een deel staat bovendien leeg door kleinschalige woonvormen elders.

De voormalige Jan de Witkliniek van De Zorgboog, gelegen op Landgoed Bakel.