Het jongetje uit Someren dat op zijn fietsje boodschappen deed, staat nu al een halve eeuw in de supermarkt

Bakels Genot geniet al van in te nemen centrale plek: nu de Bakelnaren nog

1 augustus BAKEL - Benieuwd naar wat Bakels Genot straks allemaal te bieden heeft in het pand waar nu nog jongerencentrum Fuse gevestigd is? Dat vraagt dan om flink wat geduld nog. Want de nieuwe eigenaren krijgen de sleutel van het gebouw aan Dorpsstraat pas op 1 januari 2022.