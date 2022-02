Het loopt storm bij Deurnese bomenuitdeelactie: de vlinderstruik is binnen een kwartier ‘uitverkocht’

Rond kwart over één, de actie loopt dan een kwartier, staat er een rij van zo’n dertig personen voor de ingang van de stationstuin.

Quote Als er maar geen gele bloemen in komen, want die kleur past niet bij onze tuin Jolanda Wind, komt groen ophalen

Er komen nog steeds gegadigden bij. Die vinden met veel moeite een plekje voor hun auto aan de Spoorlaan. Voorbijgangers steken hun hoofd over het hek om te kijken waarom het zo druk is.

Deze opkomst had Michel Lintermans van de Stationscoöperatie niet verwacht. „Ik vind het echt leuk om te zien dat er zoveel mensen op af komen. Dit brengt ons dichter bij het doel: Deurne groener maken.” Ook Jan Berkers van Boombelijd had de enorme animo niet verwacht. „We raken ze wel kwijt”, zegt hij met gevoel voor understatement.

Klimaatverandering

Berkers haalde persoonlijk vijfhonderd jonge scheuten op van onder andere de hazelaar en hondsrug in Hoofddorp bij Meer Bomen Nu. Deze landelijke organisatie oogst boventallige zaailingen uit de natuur, die anders sowieso verwijderd worden, om te herplanten op nieuwe plekken. Hun belangrijkste beweegreden is het tegengaan van klimaatverandering met meer groen. Bomen en struiken slaan immers koolstofdioxide op.

Of dat besef er bij iedereen is die vandaag in de rij staat, is de vraag. In elk geval lopen de bezoekers blij de poort uit met hun aanwinst. Ook als deze soms niet meer om het lijf heeft dan twee takjes met enkele knopjes erin. Er zijn negen verschillende struiken en bomen verkrijgbaar. Sommige soorten, zoals de vlinderstruik, blijken zo populair dat ze na een kwartier al ‘uitverkocht’ zijn.

Boodschappenlijstje

De Deurnese Jolanda Wind heeft geen sterke voorkeur voor een bepaalde boom of struik. „Als er maar geen gele bloemen in komen, want die kleur past niet bij onze tuin.” Ze krijgt een aalbes en rode kornoelje in haar handen gedrukt met het advies deze ongeveer dertig centimeter in de grond te planten. „Ik vind het een leuk initiatief en goed dat er zoveel mensen meedoen om Deurne te vergroenen.”

Sommige tuinliefhebbers komen met lijstjes in hun hand het terrein op. Een man somt op wat hij nodig heeft: een kardinaalsmuts, hondsroos en Gelderse roos. Helaas, de rozen zijn al op, maar er is nog hoop. Volgende week zaterdag om één uur is er weer een uitdeelactie.

Er staan er nog twee dagen uitdeeldagen gepland in maart, maar gezien het enthousiasme is het twijfelachtig of er dan nog voorraad is.