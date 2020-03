Het mobiele afscheidhuisje maakt persoonlijk en intiem afscheid nemen van dierbare mogelijk

Haar idee voor een mobiel mortuarium was in 2011 landelijk nieuws. De Lieshoutse Franca van den Kerkhof hielp er als eerste uitvaartondernemer in Nederland mensen mee die hun dierbare thuis wilden opbaren, mét behoud van privacy. Nu corona rondwaart, is dit mortuarium ideaal volgens Van den Kerkhof; mensen kunnen toch veilig, persoonlijk en intiem afscheid nemen van een overledene.

Tuinhuis van broer

Ze kwam destijds op het idee toen een goede kennis in een hospice lag en haar huurhuis had opgezegd. Van den Kerkhof: ,,Ze wilde absoluut niet in een 'koeling' liggen en wist dus niet zo goed waar ze naartoe moest als ze was overleden. Toen ik ging brainstormen, dacht ik aan het tuinhuis van haar broer als een mogelijke oplossing. Zij vond dit een mooi idee. Later, toen ik op vakantie was in Oostenrijk, zag ik een mobiele kerk. Het balletje is vanaf toen eigenlijk gaan rollen.‘’



Voor het mortuarium oogst de uitvaartonderneemster naar eigen zeggen veel lovende reacties: ,,Je zet het huisje in de tuin en baart het lichaam van je dierbare daarin op. Het mortuarium kan helemaal aangekleed worden zoals je dat zelf wil, dit maakt het persoonlijk. Veel mensen twijfelen over thuis of buitenshuis opbaren, dit is een mooie middenweg. En het huisje gaat ook weer weg, daar heb je geen lijdende herinneringen meer aan. Als iemand in de kamer heeft gelegen, dan merk ik dat de nabestaanden onbewust nog wel eens naar dat plekje kijken.”