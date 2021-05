Het schiet maar niet op om een plek voor nieuw bedrijventerrein te vinden: ‘Zes gemeenten hebben alle een eigen belang’

Voorlopig enkel Moderna-vac­cins op XL-prikloca­tie Helmond

17 mei HELMOND - Wie de komende weken op de XL-locatie in Helmond aan de beurt is voor een prik, krijgt het Moderna-vaccin. De locatie aan de Haverdijk is een van de tien plekken in Nederland waar vanaf deze of vorige week op grotere schaal met het mRNA-vaccin wordt ingeënt.