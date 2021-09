Het stuk natuur dat Bert Lemmens ooit koesterde, is nu een Gebeurtenissenbos voor heel Laarbeek

Remy Lammers (93) overleden: ‘Hij was getrouwd met Someren-Eind’

17 september SOMEREN-EIND - Remy Lammers uit Someren-Eind is op donderdagmiddag 16 september op 93-jarige leeftijd overleden. Als (hoofd)onderwijzer van de Jozefschool stond hij tussen zijn leerlingen, en ook in de Somerense politiek én het Eindse verenigingsleven was hij graag onder de mensen.