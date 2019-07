Het was vijf voor twaalf voor toneelgroep De Kring in Someren-Eind

Welgeteld één lid was tijdens de jaarvergadering bereid dit jaar mee te spelen in een nieuw stuk van toneelgroep De Kring in Someren-Eind. En bij de bestuursverkiezing toonde niemand interesse om de twee vacatures in te vullen. ,,Het was vijf voor twaalf voor De Kring”, concludeert oud-voorzitter Lambert Claessens. ,,Als we dit jaar niet zouden spelen, zou het over en uit zijn. Dus heb ik me aangemeld voor het bestuur én als speler, om te voorkomen dat op die avond een einde aan onze toneelgroep kwam."