Het witte goud komt eraan; verwarmde aspergevelden leveren al

Dat was de voorbije winter: stormachtig en met name in februari heel nat. Maar koud is het niet of nauwelijks geweest en dat is goed voor de asperge, die pas bij een bodemtemperatuur van 12 graden wakker wordt en begint te groeien. Bij de hedendaagse teelt wordt alles digitaal bijgehouden. Aan de keukentafel toont Jozé haar iPad met alle actuele temperaturen. Hoe warm is het 40 centimeter onder de grond, hoe warm is het bovenaan? ,,De ideale temperatuur op de kop is 18 tot 20 graden. Als het warmer wordt, krijg je kwaliteitsverlies. Als de temperatuur lager is, heb je gewoon minder asperges.”