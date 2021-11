Het wordt straks speeltuin-hoppen in Aarle-Rixtel: geld voor opknappen Terlingenplein is binnen

Als de voortekenen gunstig zijn, kunnen kinderen ergens in het voorjaar van 2022 ravotten op het Terlingenplein. Een beetje zoals nu al in de speeltuinen aan de Lijsterstraat en Strijpsoord, maar dan anders. Zodat het ook nog eens aantrekkelijk wordt om van speeltuin naar speeltuin te ‘hoppen’ in Aarle-Rixtel.

Hoe komt deze spiksplinternieuwe speelplek er uit te zien? Het Terlingenplein is een plein met veel bomen en dus krijgt het een groen, parkachtig karakter. ,,We hebben een werkgroep van ouderen die het park onderhouden, daarom is het er - zeker 's zomers - ontzettend mooi. We trekken verder samen met de gemeente op, dat doen we eigenlijk met alle speeltuinen", vertelt Kees Krijnen, een van de kartrekkers.

Waterberging met een inhoud van tachtig kuub

In dit geval betekent het dat er onder de speeltuin een waterberging wordt gegraven met een inhoud van tachtig kuub. Hevige regenbuien hebben zo minder grip op de omgeving, tegelijkertijd is zo'n waterreserve goed voor de natuur in droge tijden. ,,In Aarle-Rixtel hebben we best veel wateroverlast. MCD Supermarkt vlakbij het Terlingenplein had problemen met de afwatering.”