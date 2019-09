Het WTC van Daan uit Deurne kostte 3,5 jaar en 8.593,03 euro

„Als ik het van tevoren had geweten, was ik er niet aan begonnen”, zegt Daan over zijn schaalmodel van het WTC. De creatie bestaat uit 50.000 steentjes van gips, 2.565 lampjes en een heuse fontein. Daan werkte drieënhalf jaar aan de maquette, in de garage van zijn ouders. Uiteindelijk gebruikte hij onder meer 167,5 kilo modelgips, 44 liter verf, 33 kilo lijm, 700 meter elektrische kabel, 95 vierkante meter plaatmateriaal, 8 vierkante meter plexiglas, 10 meter stalen staven en 4.500 schroefjes.