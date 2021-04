Het zindert en knettert binnen tennisvereniging Gemert... dankzij padel

GEMERT - De Gemertse Lawn Tennisvereniging (GLTV) is bezig met de aanleg van drie padelbanen. Daarvoor maken twee van de tien tennisbanen plaats. Het is de bedoeling dat ze eind volgende maand in gebruik worden genomen. Op 29 en 30 mei kunnen leden van de club gratis padellessen volgen. Daar is al veel animo voor.

Padel staat sowieso erg in de belangstelling. ,,Het is helemaal booming’’, zegt Ton Starren van de padelcommissie. ,,Het zit tussen squash en tennis in maar padel is veel eenvoudiger. Dat leer je in vijf minuten terwijl je voor tennis een jaar of vijf nodig hebt. Daardoor is de succesbeleving veel groter. De baan is kleiner dan van tennis en de kooi is onderdeel van het spel. In het buitenland is padel al populairder dan tennis.’’

GLTV is sinds 2007 geprivatiseerd en bekostigt de aanleg helemaal zelf. ,, Op 9 maart kregen we van de leden unaniem groen licht om te starten. De plannen lagen toen al klaar. De commissie kon dus meteen aan de slag en door veel zelf doen hebben we nogal kunnen besparen. Al kosten deze drie banen toch nog 150.000 euro, maar we hadden gelukkig flink gespaard’’, vertelt voorzitter Maaike van de Laar.

Van het een kwam het ander

De aanleg van de banen kent een leuk begin. Marc Verhagen squashte al jaren maar kon daarvoor niet meer in Gemert terecht omdat de squashbanen bij het sportcentrum werden afgebroken. Hij zocht zijn heil in Helmond om daar te gaan padellen, maar daagde tegelijkertijd eind oktober op Facebook de tennisclub van Gemert uit ‘of het niet eens tijd werd voor padelbanen in Gemert’? Van het een kwam het ander en binnen de kortste keren zat hij in de padelcommissie in zijn woonplaats.

De plannen voor de padelbanen hebben gezorgd voor nieuwe belangstelling voor de GLTV. De club kampte al enige tijd met een teruglopend ledental van achthonderd in de hoogtijdagen tot vierhonderd vorig jaar. ,,Tennis verliest wat aan populariteit, maar het kwam vooral ook omdat er de afgelopen jaren in omliggende gemeenten meer tennisbanen zijn gebouwd’’, vertelt Van de Laar.

Gelukkig zit er nu weer een stijgende lijn in en zit de club al weer op 582 leden. ,,We zijn actief geweest met enkele acties. Ook heeft corona positief meegeholpen, want tennis kun je gewoon blijven doen’’, aldus Starren. ,,De aanleg van deze drie banen heeft voor veel energie en saamhorigheid gezorgd. Het zindert en het knettert in de club.’’

In de week na 30 mei kunnen belangstellenden onder begeleiding gratis komen padellen. Meer info: gltv.nl.