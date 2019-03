Het zwarte goud vloeit rijkelijk in Vlierden

In op maat gemaakte groene flessen trakteert de groep de toeschouwers op deze Duitse borrel. Er is veel werk gestopt in het maken van een meters hoge fles Jägermeister. Ook heeft de groep tijd gestoken in het maken van een heuse Jägermeister-kerstboom. Reden genoeg voor de jury om dit te belonen met een eerste prijs in de categorie Wagens. ‘Der Kläuterlikör’ vloeit die dag nog rijkelijk in Vlierden.