Heusden bespaart 1,5 ton op nieuw dorpsplein

Gemengd koor in Someren om te overleven

11:32 SOMEREN -De een zijn dood is de ander zijn brood. Het in januari gestopte mannenkoor Bonum Tenete zorgt er voor dat het Dameskoor van de Lambertuskerk in Someren over vijf jaar nog kan zingen. Op 13 maart is de eerste repetitie van het nieuwe Gemengd Koor dat bestaat uit 31 leden.