'Heusden-kermis, maar dan in januari' bij Matinee-concert van jarig In Between

Opnieuw een botsing op de Havenweg in Aar­le-Rix­tel

12:54 AARLE-RIXTEL - Op de Havenweg in Aarle-Rixtel is dinsdagochtend wederom een ongeluk gebeurd. Ditmaal zag een automobilist een vrachtwagen over het hoofd en botste ertegenaan.