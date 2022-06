Heusden kijkt samen naar toekomst en stelt een wens voorop: ‘We willen hier blijven wonen’

ASTEN-HEUSDEN - Buiten bij het Hart van Heuze zit de jeugd gezellig bij elkaar terwijl er binnen over hun toekomst gepraat wordt. In het gemeenschapshuis staat de dorpsvisie voor de komende pakweg vijftien jaar centraal.

Vanuit het hele Peeldorp zijn inwoners donderdagavond afgekomen op de uitnodiging om mee te denken en te praten over het Heusden van later. Op verzoek van de gemeente Asten is het Dorpsoverleg Heusden gevraagd met een langetermijnplan te komen waar toekomstige beslissingen van de gemeente aan te toetsen zijn.

In groepjes praten de Heusdenaren over onder andere wonen, het buitengebied, de dorpskern, zorg en vitaliteit en over verkeer en veiligheid. Op grote vellen worden de ideeën en aandachtspunten bij elkaar gezet om deze later in een samenvattend verslag te verzamelen.

Quote Heusden is van oorsprong toch een boerendorp Twan van Teeffelen

Het is nodig om zo'n visie op te stellen, blijkt al snel. Bij het onderwerp ‘wonen’ uit de 26-jarige Stan Loomans meteen zijn grootste zorg: ,,Er moeten meer starterswoningen beschikbaar komen voor mensen zoals ik die in Heusden willen blijven wonen.” De groep knikt instemmend, al zijn velen de startersleeftijd al voorbij.

Graag terug naar Heusden

Ook andere woonvormen ontbreken in het dorp. ,,Mijn zoon woont begeleid in Someren, maar hij wil graag terug naar Heusden. Er zijn hier geen aangepaste woonvormen”, zegt Cor Berkers. Net als in de rest van het land is er behoefte aan meer woongelegenheid. Of dat ontstaat door het splitsen van bestaande woningen, meer passende hoogbouw te bouwen of tijdelijke tiny houses neer te zetten wordt voor nu even in het midden gelaten.

Wat betreft het buitengebied speelt ook deze avond de toekomst van de boeren een rol. ,,Heusden is van oorsprong toch een boerendorp”, zegt Twan van Teeffelen. Mede-organisator van de avond André Verhoeven begrijpt het, maar zegt dat ze hier de stikstofplannen van de overheid niet in de hand hebben. ,,Wat gebeurt er met de boerderijen die leeg komen te staan?” vraagt Jos Leenders zich hardop af. Het splitsen van de woningen kan een oplossing zijn, concludeert zijn groep.

Zware verkeer geweerd

De aanwezigen zijn het er over eens dat de dorpskern levendig en aantrekkelijk moet blijven. Er wordt geopperd dat verenigingen meer activiteiten moeten kunnen organiseren op het centraal gelegen Vorstermansplein. Het zware verkeer moet uit de dorpskern worden geweerd en de politie moet meer zichtbaar zijn in het dorp, niet alleen bij calamiteiten.

De beschreven vellen papier worden uitgewerkt tot concrete punten en aan het einde van het jaar gepresenteerd aan de gemeente. Verhoeven is tevreden over de avond. ,,Ik ben blij dat inwoners niet alleen inspraak hebben op de dorpsvisie, maar dat deze ook in samenspraak tot stand komt.”